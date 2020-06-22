Дочь Галкина и Пугачевой устроила показ мод в прачечной

Шоу удалось на славу
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное видео, на котором шестилетняя Елизавета примеряет разные наряды.
Дочка Галкина и Пугачевой устроила целое шоу в прачечной их загородного дома. Сначала она предстала перед родными в джинсах и кроссовках. Потом появилась в длинном платье. "Японская императрица", - предварила она свой выход на публику.
"Маленькое черное платьице по-сельски", - так она описала свой следующий образ. Под конец Лиза облачилась в полосатый наряд, обнажающий ее живот. По словам малышки, так она могла бы пойти на концерт или дискотеку.
Время от времени в кадр врывается Гарри, пытаясь, видимо, сорвать дефиле. "Показ мод в постирочной", - прокомментировал это видео Максим Галкин.
- Лиза-чудо, - восторгаются в Сети.
- Артисты! Какие же у вас прекрасные детишки!
- Настоящая модель.
- Девочка растет не по дням, а по часам.
- Лиза такая маленькая воображуля.
18 июня Лиза и Гарри трогательно поздравили Галкина с днем рождения. Они прочитали поздравительное стихотворение, после чего подарили отцу рисунок и фоторамку. Шоумен был тронут до глубины души.
Видео: Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
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