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Дочь Галкина и Пугачевой устроила показ мод в прачечной

14:11
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Шоу удалось на славу

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное видео, на котором шестилетняя Елизавета примеряет разные наряды. 
В семье Пугачевой ожидается пополнение

Дочка Галкина и Пугачевой устроила целое шоу в прачечной их загородного дома. Сначала она предстала перед родными в джинсах и кроссовках. Потом появилась в длинном платье. "Японская императрица", - предварила она свой выход на публику. 

"Маленькое черное платьице по-сельски", - так она описала свой следующий образ. Под конец Лиза облачилась в полосатый наряд, обнажающий ее живот. По словам малышки, так она могла бы пойти на концерт или дискотеку. 

Время от времени в кадр врывается Гарри, пытаясь, видимо, сорвать дефиле. "Показ мод в постирочной", - прокомментировал это видео Максим Галкин. 

- Лиза-чудо, - восторгаются в Сети. 

- Артисты! Какие же у вас прекрасные детишки!

- Настоящая модель. 

- Девочка растет не по дням, а по часам. 

- Лиза такая маленькая воображуля. 

18 июня Лиза и Гарри трогательно поздравили Галкина с днем рождения. Они прочитали поздравительное стихотворение, после чего подарили отцу рисунок и фоторамку. Шоумен был тронут до глубины души.

Видео: Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

 

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