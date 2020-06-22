Дочь Галкина и Пугачевой устроила показ мод в прачечной

Шоу удалось на славу

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное видео, на котором шестилетняя Елизавета примеряет разные наряды.

Дочка Галкина и Пугачевой устроила целое шоу в прачечной их загородного дома. Сначала она предстала перед родными в джинсах и кроссовках. Потом появилась в длинном платье. "Японская императрица", - предварила она свой выход на публику.

"Маленькое черное платьице по-сельски", - так она описала свой следующий образ. Под конец Лиза облачилась в полосатый наряд, обнажающий ее живот. По словам малышки, так она могла бы пойти на концерт или дискотеку.

Время от времени в кадр врывается Гарри, пытаясь, видимо, сорвать дефиле. "Показ мод в постирочной", - прокомментировал это видео Максим Галкин.

- Лиза-чудо, - восторгаются в Сети.

- Артисты! Какие же у вас прекрасные детишки!

- Настоящая модель.

- Девочка растет не по дням, а по часам.

- Лиза такая маленькая воображуля.

18 июня Лиза и Гарри трогательно поздравили Галкина с днем рождения. Они прочитали поздравительное стихотворение, после чего подарили отцу рисунок и фоторамку. Шоумен был тронут до глубины души.

Видео: Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

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