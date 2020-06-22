Начальника полиции в Курской области задержали за работу на СБУ

Подполковник подозревается в госизмене

Подполковник полиции - начальник районного отдела УМВД по Курской области – задержан по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, офицер передавал сведения, содержащие государственную тайну, Службе безопасности Украины.

"ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 года рождения", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Из открытых источников известно, что Дмитрий Борзенков - врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области. В ФСБ подчеркнули, что подполковник сотрудничал с одним из подразделений СБ Украины. По заданию иностранной спецслужбы он собирал и передавал ей секретные сведения.

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