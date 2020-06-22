Врач рассказал, как у историка Соколова нашли рюкзак с отрубленными руками

Он вел себя неадекватно

В Санкт-Петербурге состоялось первое слушание по существу дела историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия. Это четвёртая попытка суда приступить к рассмотрению. Ранее заседание откладывалось по разным причинам.

Первое слушание по существу уголовного дела в отношении Олега Соколова длилось почти два часа. Заседание было открытым, но в связи с особым режимом работы городского суда из-за коронавирусной инфекции вход в здание запрещен для тех, кто не является участником процессов. Из зала суда велась онлайн-трансляция по видеосвязи.

На сегодняшнем слушании прозвучали новые подробности этого резонансного дела. Был допрошен один из самых первых свидетелей - это врач-анестезиолог бригады скорой помощи, которую прохожие вызвали в ту ночь для Олега Соколова, выловленного из реки.

Как рассказал свидетель, после того, как Соколова вытащили из воды, в машине скорой помощи он вел себя неадекватно и отказывался расстаться с рюкзаком, а из кармана его куртки был заметен пистолет. Медики вызвали полицию, и при обыске содержимого рюкзака были обнаружены отрубленные руками. Уже в больнице Соколов рассказал врачам, что рюкзак не его, он хотел достать его из реки и поэтому упал в воду.

63-летний преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, доцент Олег Соколов обвиняется в убийстве своей подруги, ассистентки 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, в ночь с 7 на 8 ноября прошлого года он несколько раз выстрелил в голову девушки из охотничьего обреза, который хранился в его квартире незаконно. На следующую ночь историк расчленил труп пилой-ножовкой и пытался избавиться от останков, выкидывая пакеты в реку Мойку рядом со своим домом. Во время одного из таких походов доцент свалился в воду сам.

Судебный процесс по делу Олега Соколова продвигается тяжело, сегодняшнее заседание снова отложено на неделю, по ходатайству стороны защиты. По словам представителей потерпевшей стороны, окончание судебного процесса можно ожидать к концу лета.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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