Собянин назвал сроки начала ремонта еще 25 городских поликлиник

Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается, и это позволит продолжить работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход работ по капитальному ремонту одной из поликлиник по адресу: 3-я Карачаровская, дом 11.

Пятиэтажное кирпичное здание медучреждения было построено в середине 50-х годов прошлого века. Последние годы в нем работал филиал городской поликлиники номер 36, амбулаторную помощь в котором получали жители Нижегородского района.

"Здесь, по сути дела, ничего не остается, одни стены, да и то не все. Перекрытия, дверные и оконные блоки, инженерные коммуникации, полы - все меняем. По сути дела, это будет новая поликлиника", - пояснил мэр.

По словам мэра, ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается, и это позволит начать с 1 июля реконструкцию еще 25 городских поликлиник.

Собянин заявил, что условия работы в режиме чрезвычайной ситуации, которой стал коронавирус, принесло много проблем, но и выявило новые возможности. "Поэтому мы пересмотрели все сроки и действующих, и будущих реконструкций", - подчеркнул мэр.

По планам московских властей, до 2024 года будет проведен ремонт 135 зданий поликлиник Москвы.

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