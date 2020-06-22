В Москве открываются фитнес-центры: какие требования ждут любителей "железа"

Время сгонять лишний вес!

23 июня с нетерпением ждут все любители активного образа жизни - в столице наконец-то открываются фитнес-центры. Почти 3 месяца они были закрыты из-за угрозы распространения коронавириуса. И последствия самоизоляции многие увидели на весах.

Шведскую стенку для сына Андрей установил как нельзя кстати - прямо перед началом пандемии. Тогда и подумать не мог, что нехитрая конструкция ему самому заменит полноценный спортзал.

"Я всегда ходил в фитнес, у меня не было ни одной гантели, никогда в жизни. Я был против всех гантелей дома", - говорит Андрей Щеголев.

Но с закрытием фитнес-клубов всё же пришлось обзавестись кое-каким инвентарем. Набор гантелей, пара эспандеров, беговая дорожка и немного смекалки: этого оказалось достаточно, чтобы воспроизвести дома любые нагрузки.

"Я могу придумать очень многие упражнения на все группы мышц, начиная с головы и заканчивая пятками. Здесь момент только один - у нас не хватит с вами времени", - говорит он.

Высвободившееся время - главный плюс домашних тренировок, не нужно тратить на дорогу. Тем не менее, живое общение, признаётся Андрей, ничто не заменит. И уже на этой неделе готов вернуться в открывшийся фитнес-клуб в лучшей своей форме.

Но так далеко не у всех. Как показывают опросы, за период ограничений каждый пятый россиянин прибавил в весе. И, надо сказать, прилично. 6% респондентов увидели на весах плюс 5-10 килограммов. Вернуть прежнюю форму, рассказывают тренеры, сегодня самый частый запрос клиентов. Первые тренировки начинаются уже 23 июня.

"Мы очень долго скучали, мы очень долго ждали. Ящики все пронумерованы. Ключи будут выдаваться через два ящика, для того чтобы клиент рядом не переодевались", - говорит гендиректор фитнес-клуба Наталья Богомолова.

Специальная разметка, антисептики, бактерицидные лампы - уже привычные атрибуты любого общественного места. Тренажеры пришлось разнести на расстояние полутора метров друг от друга. Беговые дрожки работают через одну. На групповые занятия пока только по записи, чтобы в зале не набивалось много народа. Задыхаться в маске, кстати, не придётся: средства индивидуальной защиты - по желанию.

"Маски на время тренировок тренерам и клиентам Роспотребнадзор не требует. То есть эту защиту отменили. Только дезинфекцию оставили. Раз в час будет проходить человек из клининга, который будет протирать тренажёры", - рассказывает координатор тренажерного зала фитнес-клуба Юрий Малеев.

Закрепить результат тренировки поможет хорошая парная. В легендарных Сандунах уже замачивают дубовые и берёзовые веники. Первым клиентам мужского и женского разрядов подарок: вторник - льготный день.

Остыть после лёгкого пара можно будет в бассейне, который узнают даже те, кто никогда не бывал в банном комплексе. Здесь Данила Багров встречался с фронтовыми друзьями, там предавались утехам герои Булгакова на балу у сатаны, а тут Эйзенштейн снимал шторм для "Броненосца Потемкина" (см.видео). Море, конечно, бассейн не заменит, но размер всё-таки имеет значение. По нормам Роспотребнадзора на одного человека должно приходиться не меньше 5 квадратных метров.

Выйти сухими из воды, а точнее из карантина, удалось не всем. Почти 20% заведений банной и фитнес-индустрии, оставшись без клиентов, закрылись. Те же, кто выжил, обещают не поднимать цены. В конце концов, сейчас для всех непростое время. Зато теперь провести его можно не только с удовольствием, но и пользой.

Анна Пешехонова, Владимир Хуртин, Мария Леванова, Андрей Талалай, Сергей Титов. "ТВ Центр".

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