ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье провели рейд по безопасности на железной дороге

15:24
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Нарушителей штрафуют

В Подмосковье начали проводить рейды - ловят подростков, которые переходят железнодорожные пути в неположенном месте. Правда, попадаются не только дети. Пример им активно подают взрослые.

Сотрудники полиции и РЖД дежурят около платформ, с которых пассажиры спрыгивают на рельсы, рискуя попасть под поезд. При этом безопасные переходы - в двух шагах. Завидев людей в форме, экстремалы пытаются скрыться. С теми, кто не успел, проводят разъяснительные беседы. Затем составляют протокол и если задержанный - школьник, вызывают родителей.

Последнее, похоже, самое страшное наказание, поскольку штраф в 100 рублей за такое нарушение вряд ли кого напугает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Безбилетные пассажиры перед электричкой
Безбилетные пассажиры перед электричкой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.