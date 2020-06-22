В Подмосковье провели рейд по безопасности на железной дороге

Нарушителей штрафуют

В Подмосковье начали проводить рейды - ловят подростков, которые переходят железнодорожные пути в неположенном месте. Правда, попадаются не только дети. Пример им активно подают взрослые.

Сотрудники полиции и РЖД дежурят около платформ, с которых пассажиры спрыгивают на рельсы, рискуя попасть под поезд. При этом безопасные переходы - в двух шагах. Завидев людей в форме, экстремалы пытаются скрыться. С теми, кто не успел, проводят разъяснительные беседы. Затем составляют протокол и если задержанный - школьник, вызывают родителей.

Последнее, похоже, самое страшное наказание, поскольку штраф в 100 рублей за такое нарушение вряд ли кого напугает.

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