Для уборки не хватает рук

В Подмосковье начался сбор клубники. Пока ранней, зато сладкой и ароматной. В хозяйствах уже ждут добровольцев: сезонных рабочих не хватает, а урожай в этом году обильный, самим не управиться.

Клубника нынче в цене. Привозная - от 500 рублей и выше, тепличная - по 450. А грунтовой из подмосковных хозяйств, которой к середине июня вроде как должно быть уже много, в продаже пока не найти!

В этом году подмосковная садовая клубника задержалась с созреванием на целую неделю. К сбору ранних сортов только приступили в подмосковных хозяйствах в Коломне, Ступине и Луховицах. В этом сезоне в столичном регионе планируют собрать больше тысячи тонн.

"На открытом грунте мы выращиваем сорта короткого дня, сорта итальянской селекции. Они сладкие и крупноплодные. Сбор у нас продолжается примерно 3 недели - июнь, начало июля. А дальше мы переходим в защищенный грунт. У нас тоннели и здесь сорта ремонтантные высаживаем", - объясняет агроном Юлия Кривоносова.

Ремонтантными агрономы называют растения, способные повторно и даже многократно цвести на протяжении одного сезона. Выращивать такие в подмосковных хозяйствах - новый ягодный тренд.

Так что теперь отведать подмосковной клубники покупатели смогут вплоть до поздней осени. Желающих подработать на её сборе ждут с распростертыми объятиями. Из-за эпидемии, разогнавшей сезонных работников, рук очень не хватает.

Из немногих требований к кандидатам: не лениться, не жаловаться, что болит спина и правильно обращаться с ягодой. Владимир Иванович садовод со стажем, однако, собирать клубнику в промышленных масштабах ему ещё не приходилось. К большому удивлению срочно пришлось переучиваться.

"Ягоду свою собираю, тоже на участке есть: ну там рвешь как - ну всю её сорвал и переработал, а здесь надо с плодоножкой сорвать, посмотреть гнилая - не гнилая. Там ещё жена посмотрит, если ты гнилую принесёшь, всё равно перебирает, когда моет", - говорит Владимир Журавлев.

Тут вместо жены - не менее строгий бригадир. Ягоды с браком у сборщиков и вовсе не принимает. При попадании на склад клубнику снова осматривают, взвешивают и фасуют в фирменные коробки.

Отсюда уже вечером свежие ягоды отправятся на столичные рынки и склады торговых сетей. Вероятно, сначала, цена садовой клубники будет не намного дешевле привозной, но к разгару сезона она должна значительно снизиться.

Татьяна Сидорова, Виктор Мальцев, Елена Шмелева, "ТВ Центр".

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