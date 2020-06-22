Путин и Собянин возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

В России отмечают День памяти и скорби

Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. В Москве проходят памятные мероприятия. В Александровском саду Владимир Путин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. В 12:15 была объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой отечественной войны. Также прозвучал гимн России, а завершилась церемония торжественным маршем почётного караула, передает "ТВ Центр".

Дань памяти павшим отдал и мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с волонтёрами он также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, глава города направил послание ветеранам Великой Отечественной войны — жителям Москвы. Оно опубликовано на сайте столичного правительства. Глава города отметил, что Победа была завоевана дорогой ценой.

И сегодня же на сайте мэрии появилась интерактивная карта с именами героев Великой Отечественной. Проект "Живая память" напоминает о подвигах людей, в честь которых названы московские улицы. Их в столице более 160.

На Крымской набережной этой ночью волонтёры зажгли 1418 свечей — по количеству дней войны. Прохожие останавливаются и молчат. Свечи будут гореть сегодня до полуночи.

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