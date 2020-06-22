Стреляли и давили машинами: массовая расправа на вечеринке в США

Есть погибшие, около десятка раненых

Прибывшая по сообщению о стрельбе полиция в американском городе Шарлотта (штат Северная Каролина) обнаружила двоих погибших и семерых человек с огнестрельными ранениями. Неизвестные открыли огонь по толпе в ночь на 22 июня. Убегавших сбивали автомобилем.

По словам заместителя начальника полиции Шарлотты Джонни Дженнингса, ночью в правоохранительные органы поступил звонок о том, что на улице Биттис Форд одного человека сбила машина. Однако на месте стражи порядка обнаружили массовое скопление людей на импровизированной вечеринке.

Позже выяснилось, что по этой толпе неизвестные открыли огонь. Причины стрельбы пока не выяснены. Полиция считает, что стрелков было несколько. Кроме двоих погибших и семерых раненых, обнаружились еще пять человек, пострадавших в результате наезда автомобиля. Нападавшие догоняли убегавших от стрельбы на машине и сбивали их.

Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства преступления выясняются, устанавливаются личности погибших и стрелков, передает Associated Press.

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