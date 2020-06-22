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Марина Ким перестала скрывать третью беременность

15:18
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Все по-разному прошли через карантин

36-летняя телеведущая Марина Ким, которая воспитывает двух дочерей, подтвердила слухи о своей беременности. 
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Фигуристка Татьяна Навка опубликовала фотографию с мероприятия, посвященного Дню медицинского работника. Ким предстала на снимке в шикарном платье с открытыми плечами. Наряд подчеркнул округлившиеся формы телеведущей.  

Марина Ким не любит говорить о личной жизни, однако скрывать радостную новость она не стала. Такое уже трудно скрыть. 

"Все по-разному прошли через карантин. Кто-то наел лишние килограммы, кто-то развелся. Я вот выхожу из самоизоляции в интересном положении, о котором обязательно все сообщу", - заявила она "СтарХиту".  

В 2014 году Ким родила дочь Бриану, а в 2016 году - Дарину. Имя отца она держит в секрете. По словам телезвезды, однажды она рассказала журналистам о личном, после чего в ее жизни произошли "ужасные события". Теперь она живет по принципу "счастье любит тишину". "Могу лишь сказать, что официально я не замужем", - признавалась Марина Ким.

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