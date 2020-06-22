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Зеленский заплатит штраф за нарушение карантина

15:12
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Президент Украины внесет сумму не только за себя, но и за ресторан

Владимир Зеленский намерен заплатить штраф за нарушение введенного из-за коронавируса карантина. Президент  Украины внесет установленную судом сумму за заведение в Хмельницком, которое он неосторожно посетил – и еще за себя, если суд все же решит оштрафовать украинского лидера.
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"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно перечислю на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Украинский президент посетил Хмельницкий 3 июня. Зеленский с сопровождающими заглянул в кафе и выпил там кофе. При том, что вход посетителей в заведение был запрещен в связи с действующим на Украине карантином.

В полиции заявили, что владелец кафе открыл заведение и обслужил клиентов вопреки запрету. 19 июня суд оштрафовал всех спутников Зеленского за нарушение правил карантина. В частности, были оштрафованы глава офиса президента Андрей Ермак и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Штрафы назначили минимальные - по 17 тысяч гривен. А в отношении Зеленского суд дело приостановил: ожидается официальное разъяснение нормы конституции о неприкосновенности главы государства, передает ТАСС.

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