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На Украине насчитали семь лет правления Порошенко

15:28
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Об этом свидетельствуют шаги нынешней власти

Президент Украины Владимир Зеленский второй год не может выполнить своих предвыборных обещаний.
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У Украины, по мнению председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, есть три проблемы, которые следует решить в первую очередь - это прекращение конфликта в Донбассе, остановка роста коммунальных тарифов и отказ от насильственной украинизации.

С ними не справился экс-президент Петр Порошенко, не получается решить вопрос и у Зеленского. На прошлой неделе Медведчук написал нынешнему украинскому лидеру открытое письмо, в котором призвал ответить на насущные вопросы.

"Он должен ответить на эти вызовы и вопросы избирателям - тем 73% наших граждан, которые проголосовали за Зеленского. Уже прошло больше года, и период, в котором мы живем, уже называется не "второй год президента Зеленского", а седьмой год президента Порошенко", - заявил он.

По оценке Медведчука, если Киев не сможет остановить конфликт на юго-востоке Украины, то он рискует потерять Донбасс навсегда, передает ТАСС.

Петр Порошенко занимал кресло президента один срок - с 7 июня 2014 по 20 мая 2019.  

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