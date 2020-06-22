"Дорога памяти - дорога в вечность": Путин осмотрел музей в парке "Патриот"

Президент оставил послание в книге почетных гостей

Президент России Владимир Путин в понедельник осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти", открытый в подмосковном парке "Патриот", и посетил главный храм Вооруженных сил России.

В ходе посещения подмосковного музейного комплекса Путин ознакомился с виртуальным фотоархивом, в котором хранится информация о десятках миллионов фронтовиков, тружеников тыла и блокадников.

Главе государства показали работу архива, открыв фотографию и биографию его отца-фронтовика, Владимира Спиридоновича Путина.

Во время посещения экспозиции президент оставил запись в книге почетных гостей музея, отметив, что этот проект - "дорога в вечность наших отцов, матерей, всех граждан Советского Союза, отстоявших Родину и подаривших нам и нашим детям жизнь".

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