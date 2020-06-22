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"Дорога памяти - дорога в вечность": Путин осмотрел музей в парке "Патриот"

15:53
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Президент оставил послание в книге почетных гостей

Президент России Владимир Путин в понедельник осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти", открытый в подмосковном парке "Патриот", и посетил главный храм Вооруженных сил России.

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В ходе посещения подмосковного музейного комплекса Путин ознакомился с виртуальным фотоархивом, в котором хранится информация о десятках миллионов фронтовиков, тружеников тыла и блокадников.

Главе государства показали работу архива, открыв фотографию и биографию его отца-фронтовика, Владимира Спиридоновича Путина.

Во время посещения экспозиции президент оставил запись в книге почетных гостей музея, отметив, что этот проект - "дорога в вечность наших отцов, матерей, всех граждан Советского Союза, отстоявших Родину и подаривших нам и нашим детям жизнь".

Видео: Путин и Собянин возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

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Владимир Путин осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти"
Музейный комплекс "Дорога памяти"
Музейный комплекс "Дорога памяти"
Владимир Путин осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти"
Владимир Путин осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти"
Музейный комплекс "Дорога памяти"
Музейный комплекс "Дорога памяти"
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