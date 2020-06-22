Британцы решили сократить зарплату Джонсону из-за коронавируса

Премьер должен продемонстрировать солидарность с миллионами пострадавших

Борис Джонсон и министры его кабинета должны сократить себе зарплату на 10%. Таки образом правительство продемонстрирует солидарность с миллионами рабочих, которые пострадали из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение высказали участники опроса, проведенного по заказу британского издания Daily Mail.

Как сообщалось ранее, мэр Лондона Садик Хан сократил себе зарплату на 10%. Кроме того, он приостановил повышение зарплаты руководящим сотрудникам мэрии, чтобы снизить расходы городского бюджета в условиях пандемии. Мэр заявил, что не является сторонником жестких мер экономии. Однако в противном случае властям придется урезать численность полиции и пожарных.

Премьер-министр Борис Джонсон должен последовать примеру лондонского мэра, так считают три четверти опрошенных британцев. Респондентам предложили ответить на вопрос, должны ли политики сократить зарплату на 10%. Утвердительно ответили на вопрос 75% отпрошенных. 11% с ответом затруднились. А еще 13% сочли, что такая мера вовсе не обязательна.

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