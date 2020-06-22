ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британцы решили сократить зарплату Джонсону из-за коронавируса

15:48
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Премьер должен продемонстрировать солидарность с миллионами пострадавших

Борис Джонсон и министры его кабинета должны сократить себе зарплату на 10%. Таки образом правительство продемонстрирует солидарность с миллионами рабочих, которые пострадали из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение высказали участники опроса, проведенного по заказу британского издания Daily Mail.
Напуганные коронавирусом британцы массово бросают пить

Как сообщалось ранее, мэр Лондона Садик Хан сократил себе зарплату на 10%. Кроме того, он приостановил повышение зарплаты руководящим сотрудникам мэрии, чтобы снизить расходы городского бюджета в условиях пандемии. Мэр заявил, что не является сторонником жестких мер экономии. Однако в противном случае властям придется урезать численность полиции и пожарных.

Премьер-министр Борис Джонсон должен последовать примеру лондонского мэра, так считают три четверти опрошенных британцев. Респондентам предложили ответить на вопрос, должны ли политики сократить зарплату на 10%. Утвердительно ответили на вопрос 75% отпрошенных. 11% с ответом затруднились. А еще 13% сочли, что такая мера вовсе не обязательна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.