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Ношение масок продлят до зимы

15:58
  • понедельник
  • 22 июня 2020

В стране нет дефицита средств индивидуальной защиты

Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками летом и осенью, поскольку коронавирус все еще живет рядом с нами.

Такое мнение выразила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, осенью начнется сезон простудных заболеваний.

"Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни", - заявила она.

По словам Голиковой, ни одна страна мира, в том числе и наша страна, не были готовы к такой масштабной пандемии. Но промышленность смогла вовремя переориентироваться, и сейчас в России нет дефицита средств индивидуальной защиты.

Коронавирус никуда не ушел из России, опасность по-прежнему существует, но количество тяжелых больных постепенно сокращается, отметила Голикова.

По данным на 22 июня, в России 592 280 заболевших коронавирусом. Вылечились 344 416, умерли 8 206.

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