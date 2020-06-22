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Кокорин удивил маской из кожи крокодила за 30 тыс. рублей

15:55
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Футболист заказал средство защиты в элитном московском ателье

Футболист Александр Кокорин в соцсетях похвастался фотографией в защитной маске из кожи крокодила.

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По данным СМИ, маска была сделана на заказ в одном из элитных московских ателье. Футболист отдал за средство защиты почти 30 тысяч рублей. Сообщается, что в коллекции Кокорина две такие маски: одна синяя и одна черная.

Поклонники Кокорина поинтересовались у футболиста, как же ему дышится в такой маске. "Там для дыхания маленькие дырочки", - ответил Кокорин.

 

Некоторые в комментариях выразили недоумение в необходимости такой покупки, упрекнув Кокорина в необоснованных тратах на защитные маски.

Известно, что похожие маски есть у российских рэперов Басты и Тимати.

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