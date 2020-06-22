Волейболист сборной России напал на водителя в Москве (видео)

Спортсмену не понравилось, что ему не уступили дорогу

Московская полиция начала проверку информации о том, что член сборной России по волейболу Александр Кимеров разбил каршеринговую машину.

Инцидент произошел на улице Татьянин парк. Как сообщает ТАСС, спортсмен за рулем Volkswagen устроил погоню за водителем каршеринга. Ему якобы не понравилось, что он едет не посередине своей полосы и не уступил дорогу на светофоре, передает telegram-канал Mash.

Догнав оппонента, Кимеров сбил ногой боковое зеркало и помял дверь каршеринга. Во время конфликта пострадавший пытался вызвать полицейских, а после инцидента мужчина доехал до отделения и подал заявление.

Пока полиция проводит проверку, в новоуренгойском клубе "Факел", где числится Кимеров, начали внутреннее расследование.

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