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Волейболист сборной России напал на водителя в Москве (видео)

16:35
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Спортсмену не понравилось, что ему не уступили дорогу

Московская полиция начала проверку информации о том, что член сборной России по волейболу Александр Кимеров разбил каршеринговую машину.
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Инцидент произошел на улице Татьянин парк. Как сообщает ТАСС, спортсмен за рулем Volkswagen устроил погоню за водителем каршеринга. Ему якобы не понравилось, что он едет не посередине своей полосы и не уступил дорогу на светофоре, передает telegram-канал Mash.

Догнав оппонента, Кимеров сбил ногой боковое зеркало и помял дверь каршеринга. Во время конфликта пострадавший пытался вызвать полицейских, а после инцидента мужчина доехал до отделения и подал заявление.

Пока полиция проводит проверку, в новоуренгойском клубе "Факел", где числится Кимеров, начали внутреннее расследование.

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