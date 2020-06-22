"На этом все": Полина Гагарина перестала жить с мужем

Певица и фотограф продолжат воспитывать детей порознь

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прокомментировал слухи о расставании с певицей.

"Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", - написал фотограф в Instagram.

Пара воспитывает двоих детей: общую дочь Мию (3 года) и сына Андрея (13 лет) от первого брака певицы с актером Петром Кисловым.

Поклонники уже назвали откровение Исхакова худшей новостью 2020 года и очень расстроились, что их любимцы разъехались.

"Жаль. Вы были красивой парой. Будьте счастливы в отдельности и делайте счастливыми детей, - написла strigak73.

"Мурашки по коже, какие пары распадаются", - расстроилась julija_chumak.

"Неужели не нашлось нужных слов и действий, чтобы сохранить все?", - задалась вопросом rita.lazurr.

Тема развода Гагариной и Исхакова обсуждается уже несколько месяцев. в СМИ появилась информация о том, что певица приняла решение расстаться с мужем после шести лет брака. Официально Гагарина и Исхаков пока еще состоят в браке, поскольку суды были закрыты из-за пандемии коронавируса.

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