Стало известно об отношении Путина к снятию ограничений

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об "очень осторожном" отношении президента Владимира Путина к снятию ограничений по коронавирусу.

Она рассказала, что на первых этапах глава государства внимательно следил за развитием событий и советовался с эпидемиологами.

"Президент очень осторожно относился к открытию и продолжает относиться осторожно к открытию и снятию ограничительных мероприятий ", - сказала Голикова в интервью в эфире Первого канала.

Вице-премьер также сообщила, что сейчас есть симметричные договоренности о возобновлении полетов в другие страны.

"Уже сейчас у нас есть свои какие-то прикидки, которые мы делаем для себя, когда бы это могло быть, но очевидно, что мы зависим от наших партнеров, и здесь только симметричные решения", - заявила Голикова.

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