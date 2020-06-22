Стало известно об отношении Путина к снятию ограничений

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об "очень осторожном" отношении президента Владимира Путина к снятию ограничений по коронавирусу.
Она рассказала, что на первых этапах глава государства внимательно следил за развитием событий и советовался с эпидемиологами.
"Президент очень осторожно относился к открытию и продолжает относиться осторожно к открытию и снятию ограничительных мероприятий ", - сказала Голикова в интервью в эфире Первого канала.
Вице-премьер также сообщила, что сейчас есть симметричные договоренности о возобновлении полетов в другие страны.
"Уже сейчас у нас есть свои какие-то прикидки, которые мы делаем для себя, когда бы это могло быть, но очевидно, что мы зависим от наших партнеров, и здесь только симметричные решения", - заявила Голикова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"