Собянин анонсировал начало II этапа программы ремонта поликлиник

С 1 июля в Москве начнется реконструкция еще 25 столичных поликлиник

С 1 июля в Москве начнётся реконструкция ещё 25 столичных поликлиник. Сейчас на капремонт закрыты 12 медучреждений. Об этом рассказал мэр во время посещения одного из них, на Карачаровской улице. В пятиэтажном кирпичном здании старыми остались только стены. А окна, двери, инженерные коммуникации полностью заменят. Также планируется закупить новейшее медоборудование. После открытия поликлиника будет оказывать помощь жителям Нижегородского района столицы.

Пятиэтажное здание, где в последние годы располагался филиал городской поликлиники номер 36, было построено ещё в 50-х годах прошлого века. С тех пор капитального ремонта здесь ни разу не было. Но сегодня жители Нижегородского района с нетерпением ждут обновления своей "старой" поликлиники.

Здесь предстоит поменять практически все - от фундамента до кровли. Три с половиной тысячи квадратных метров - такой объем работ в этом здании и завершить их необходимо до конца текущего года.

Работы идут в две смены. Чтобы облегчить нагрузку на здание, меняют несущие конструкции. Все помещения внутри уже демонтированы. Укреплены окна и стены.

"Полностью меняется кровля, полностью все системы: вода, канализация, отопление. Все меняется в этом здании и делается по-новому, по новым технологиям", - рассказал Виталий Влайку, главный инженер Лефортовской строительной компании.

По новым, цифровым технологиям будет устроена и сама работа медучреждения. Это здание будет полностью соответствовать новому московскому стандарту поликлиник. Современное техническое оснащение и благоустроенная территория, а еще - полная цифровизация. Пациенты получат доступ к электронной медицинской карте и смогут самостоятельно видеть результаты своих анализов и исследований. До начала пандемии такое комплексное обновление уже начали в 12 поликлиниках. Сегодня работы на объектах возобновлены. Эту большую стройку посетил лично мэр Москвы.

"Сейчас, когда пандемия пошла на спад, приняли решение вернуться к активной фазе этого проекта. И ещё 25 поликлиник - на них начнётся реконструкция с 1 июля. Условия работы в режиме чрезвычайной ситуации, конечно, принесло много проблем, но выявило и новые возможности, поэтому мы пересмотрели все сроки действующих реконструкций и будущих реконструкций поликлиник и сжали их, насколько это возможно", - сказал Собянин.

Новый московский стандарт поликлиник - это не только капитальный ремонт, но и принципиально новая организация всей работы медучреждения - так называемое зонирование помещения. Вместо регистратуры появятся удобные стойки информации с консультантами, а справку или направление можно будет получить быстро - без очередей - в специальном кабинете. На первом этаже будут расположены зоны комфортного ожидания для пациентов, с кондиционерами, кулерами и мягкими диванами. А кабинеты врачей расположат максимально удобно.

"На втором этаже будут находиться самые востребованные врачи - врачи общей практики с их манипуляционными, на третьем этаже - узкие специалисты - хирург, уролог, кардиолог, невролог, эндокринолог - 11 специальностей, четвертый этаж будет зоной функциональной диагностики плюс рентгенологические исследования, ну и пятый этаж, стандартно, администрация", - сообщила Лилия Лаврова, главный врач Диагностического центра №3.

Новые стандарты введут в 135 столичных поликлиниках. Ожидается, что к 2024 году все они будут соответствовать мировому уровню.

Елена Сахно, Михаил Федоров, Сергей Титов, "ТВ Центр".

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