Регистрация наблюдателей за голосованием в Москве продлена до 24 июня

Свою работу начинает работу Корпус наблюдателей и Электронный штаб

Зарегистрироваться в качестве наблюдателя в Москве на голосование по поправкам в Конституцию можно будет до 24 июня.

"У нас уже более 20 тысяч наблюдателей, и мы продлеваем регистрацию до 24 числа, фактически до дня начала голосования", - заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Также стало известно, что в столице начинает работу Корпус наблюдателей и Электронный штаб.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что в Москве на электронное голосование зарегистрировалось порядка 15% голосующих. Он напомнил, что в Москве электронно можно проголосовать до 30 июня.

"Однако те, кто зарегистрировался, но по каким-то, в том числе и техническим причинам, не смогут проголосовать, смогут прийти 1 июля на свои участки и проголосовать", - добавил Венедиктов.

Заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ольга Кириллова рассказала, что на участках для голосования будут приняты все меры безопасности.

В случае голосования на дому предполагается выезд бригад в специальных халатах, масках, а также полное обеспечение безопасности выезжающих.

"Предполагается, что выезжающая бригада в квартиру не заходит, опять же соблюдение 1,5 метровой дистанции. За требованиями по безопасности будут строго следить и исполнять все требования Роспотребнадзора для того, чтобы количество заболевших по-прежнему в Москве снижалось", - добавила Ольга Кириллова.

Она также отметила, что все, кто принимает участие в процессе, должны будут пройти тестирование на коронавирус. Перчаточный и масочный режим касается всего персонала, находящегося на территории участков.

Куратор Корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев отметил, что в столице появился корпус по наблюдению.

"В этом году этот корпус будет самым многочисленным. У нас сейчас более 20300 человек, кто записался, и формальным требованиям соответствует критериям, которые Общественная палата РФ прописала для наблюдателей. На два дня мы продляем окно возможностей, для того, чтобы можно было попасть к нам в корпус по наблюдению за голосованием по поправкам. Все наблюдатели пройдут тест на COVID-19", - рассказал Вадим Ковалев.

Илья Массух резюмировал, что Москва будет поддерживать стандарт видеонаблюдения, который сформировался в 2012-2013 году.

"Все участки будут находиться под круглосуточным наблюдением. В штабе будет возможность просмотра записей. 1 июля, в момент, когда электронное голосование завершится, будет доступно для всех граждан России наблюдение через сеть Интернет", - подвел итог Илья Массух.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Москвичи смогут проголосовать онлайн.

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