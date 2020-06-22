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Полиция пресекла попытки фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию

17:29
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Схема должна была работать через подставные SIM-карты

МВД по Москве выявило причастных к аферам с SIM-картами для попыток фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию.

Их местонахождение устанавливается, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые лица предлагают за деньги регистрироваться на голосование с подставных SIM- карт и голосовать в поддержку поправок. За каждую регистрацию участникам обещали 75 рублей, за голос в поддержку - 50 рублей.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, его итоги подведут вечером 1 июля. В Москве можно будет проголосовать дистанционно на портале 2020og.ru. Для всех участников голосования будут разыгрываться призы. Акция пройдёт на портале "Активный гражданин".

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