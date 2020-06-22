ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вскрылась правда о попытках США и Украины заработать на российском газе

18:04
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Депутат рассказал новые подробности телефонного разговора Порошенко и Байдена

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач привел подробности телефонного разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Он представил вторую часть аудиозаписей телефонных переговоров между людьми, голоса которых, как он утверждает, похожи на голоса Порошенко и Байдена.

Бывший вице-президент США требовал от украинского лидера не снимать с должности главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, сообщает ТАСС.

Как оказалось, Коболеву покровительствовали американцы для совместного заработка на псевдореверсе российского газа.

"Тогда его покупали у Словакии с наценкой в 50 долларов на тысяче кубометров", - отметил Деркач.

Первую часть записей телефонных разговоров ранее обнародовал все тот же Деркач. Нардеп считает, что эти переговоры - свидетельство международной коррупции и госизмены бывшего президента. В разговорах всплывает тема увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины – якобы, по требованию Байдена, который обещал за это выделить Украине 1 миллиард долларов.

Госбюро расследований ранее сообщило, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу генпрокурора на Украине возбудили уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Джо Байден и Пётр Порошенко
Джо Байден и Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.