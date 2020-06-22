Вскрылась правда о попытках США и Украины заработать на российском газе

Депутат рассказал новые подробности телефонного разговора Порошенко и Байдена

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач привел подробности телефонного разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Он представил вторую часть аудиозаписей телефонных переговоров между людьми, голоса которых, как он утверждает, похожи на голоса Порошенко и Байдена.

Бывший вице-президент США требовал от украинского лидера не снимать с должности главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, сообщает ТАСС.

Как оказалось, Коболеву покровительствовали американцы для совместного заработка на псевдореверсе российского газа.

"Тогда его покупали у Словакии с наценкой в 50 долларов на тысяче кубометров", - отметил Деркач.

Первую часть записей телефонных разговоров ранее обнародовал все тот же Деркач. Нардеп считает, что эти переговоры - свидетельство международной коррупции и госизмены бывшего президента. В разговорах всплывает тема увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины – якобы, по требованию Байдена, который обещал за это выделить Украине 1 миллиард долларов.

Госбюро расследований ранее сообщило, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу генпрокурора на Украине возбудили уголовное дело.

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