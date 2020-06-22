"Довела мужика": Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

Фильм "Текст" в этом не виноват

Мир шоу-бизнеса сотряс очередной развод – заявление на расторжение брака подали актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов спустя восемь лет совместной жизни.

Это решение не было спонтанным, о разводе Амус и Харламов договорились год назад.

"Довела мужика. Простите, не удержалась)))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся. Я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий̆ в этом не виноват. Только мы сами", - прокомментировала решение Асмус в Instagram.

Актеры пообещали друг другу остаться в добрых отношениях и продолжать вместе воспитывать дочь – шестилетнюю Анастасию.

"Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки", - добавил Харламов.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

Ранее стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков разъехались после шести лет брака и больше не живут вместе.

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