ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Довела мужика": Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

18:40
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Фильм "Текст" в этом не виноват

Мир шоу-бизнеса сотряс очередной развод – заявление на расторжение брака подали актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов спустя восемь лет совместной жизни.
"Текст" воплотился в моей жизни": Асмус рассказала о коварстве экс-помощницы

Это решение не было спонтанным, о разводе Амус и Харламов договорились год назад.

"Довела мужика. Простите, не удержалась)))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся. Я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий̆ в этом не виноват. Только мы сами", - прокомментировала решение Асмус в Instagram.

Актеры пообещали друг другу остаться в добрых отношениях и продолжать вместе воспитывать дочь – шестилетнюю Анастасию.   

"Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки", - добавил Харламов.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

Ранее стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков разъехались после шести лет брака и больше не живут вместе. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.