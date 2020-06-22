Зеленский ответил на вопрос об участии в Параде Победы в Москве

Президента не приглашали, но он все равно бы не поехал на торжества

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался на Парад Победы в Москву. Украинский лидер не поехал бы на торжества, даже если бы его пригласили.

"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", - сказал он интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия не направляла Зеленскому приглашение на Парад Победы. Мероприятие пройдет в Москве 24 июня.

Москва уже получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы.

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