Собянин назвал дату перехода Москвы к новому этапу снятия ограничений

Столица перейдет к нему с 23 июня

Москва 23 июня переходит к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

После трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе, откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Со вторника в столице снова можно будет прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются также ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

"И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – заниматься на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - написал в своем блоге Собянин.

В Москве также решили отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна.

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