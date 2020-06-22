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Собянин пояснил переход к новому этапу снятия ограничений в Москве

18:45
  • понедельник
  • 22 июня 2020

С 23 июня в столице заработают рестораны, кафе и фитнес-клубы

Со вторника, 23 июня, Москва переходит к очередному снятию введенных из-за коронавируса ограничений. В столице заработают кафе, рестораны, фитнес-клубы, также снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры.
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

Как сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, решение ослабить режим ограничений было принято из-за того, что заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль.

"По сравнению с неделей 8-14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев", - написал мэр в своем блоге.

Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15% - до 501 случая в день. Количество госпитализированных больных уменьшилось с 8,5 тысячи до 7 тысяч человек. Снижается также количество случаев внебольничной пневмонии.

С 23 июня в Москве отменяются ограничения на работу библиотек, детских садов и туристических агентств. Можно будет также купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке.

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