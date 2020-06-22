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Сильный пожар уничтожил лаборатории на станции "Мирный" в Антарктиде

19:28
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Причины возгорания пока неизвестны

На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар.

Возгорание началось июня в 16:40 по московскому времени. В огне сгорели несколько лабораторий, в том числе метеокабинет "Дома Радио". Кают-компанию удалось спасти.

Жертв и пострадавших нет, сообщили в НИИ Арктики и Антарктики. Личный состав оперативно эвакуировали. 11 человек, живших в здании, обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции. Всего на станции Мирный находятся 23 сотрудника.

Причины пожара выясняются.  

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