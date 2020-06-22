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В России ввели бесплатное питание для учеников начальной школы

19:30
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Ранее во многих регионах его получали только льготники

Правительство России выделило средства на бесплатное питание учеников начальной школы. Как сообщается на сайте кабинета министров, на данные цели в текущем году выделено почти 22 миллиарда рублей.

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России. Расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета.

Как отмечает РИА Новости, раньше питанием младшеклассников занимались регионы и муниципалитеты, и в большинстве субъектов России бесплатное горячее питание получали только льготники.

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