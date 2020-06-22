В России ввели бесплатное питание для учеников начальной школы

Ранее во многих регионах его получали только льготники

Правительство России выделило средства на бесплатное питание учеников начальной школы. Как сообщается на сайте кабинета министров, на данные цели в текущем году выделено почти 22 миллиарда рублей.

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России. Расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета.

Как отмечает РИА Новости, раньше питанием младшеклассников занимались регионы и муниципалитеты, и в большинстве субъектов России бесплатное горячее питание получали только льготники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"