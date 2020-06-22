Грузинский журналист снова оскорбил Путина и обругал Кадырова

На него якобы готовилось покушение

Грузинский журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.

В ходе своей программы Габуния высказал уверенность, что за покушением на него стоит глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет "Грузия Online". В конце передачи Габуния перешел на русский язык и обругал Владимира Путина.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства – якобы он готовился убить журналиста Габунию по поручению российских властей. В кремле назвали эти подозрения абсурдными.

Это уже не первый случай, когда Габуния позволяет себе резкие фразы в адрес президента России. В июле 2019 года он нецензурно обругал Путина, но поддержки в обществе не нашел. Реакция на выступление журналиста была осуждающей, инцидент прокомментировала даже президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она сочла это провокацией. В конце августа скандального журналиста уволили с телеканала.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"