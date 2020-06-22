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В корпус наблюдателей по поправкам в Конституцию вошло более 20 тыс. человек

20:04
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Более 4 тысяч уже были наблюдателями на предыдущих выборах

Корпус наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию только в Москве насчитывает уже более 20 тысяч 300 человек.

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По оценке куратора корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадима Ковалева, в этом году этот корпус будет самым многочисленным.

"Мы на два дня продлеваем окно возможностей для того, чтобы можно было попасть к нам в корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию", - сказал Ковалев.

Более 4 тысяч наблюдателей уже были наблюдателями на предыдущих выборах, отметил он.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

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