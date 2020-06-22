"Начались съемки "Текст-2": россияне гадают над причинами развода Асмус и Харламова

Главная сваха страны назвала заявления актеров хайпом

В соцсетях бурно обсуждают известие о разводе шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.

Многие россияне усомнились в искренности заявлений "звездной пары" и предположили, что "развод" актеров – это съемки юмористического Youtube-шоу Comment Out, где звезды должны оставлять случайный комментарий под последним постом в Instagram.

"Тоже хайп как у Джигана", - заметил jekstars.

"Буду надеяться, что это шутка", — написала savva201216.

"Когда узнал, что начались съемки "Текст-2", - пошутил bekkerbro.

К слову, фильм "Текст" действительно получит продолжение – по мотивам картины снимут небольшой сериал, состоящий из пяти эпизодов. Асмус на съемки не взяли.

С мнением большинства россиян о разводе Кристины и Гарика согласна и главная сваха страны - ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова. Она отметила, что сегодня очень многие звезды "ловят хайп" на громких заявлениях.

"Но, если честно, я не верю, что они разводятся. Сейчас хайп везде, некуда плюнуть. Я порой даже сама, когда даю комментарии, диву даюсь, потому что не думала, что из этого можно столько высосать. Я не верю в то, что они действительно разводятся", – заявила Сябитова в интервью "ПолитЭксперту".

О решении развестись Асмус и Хараламов одновременно сообщили на своих страницах в Instagram. По словам Кристины, это решение они приняли год назад, на него не повлияли ни фильм "Текст", ни кто-то на стороне, ни самоизоляция. Актриса отметила, что она с Гариком умели сохранить теплые отношения и будут вместе воспитывать свою шестилетнюю дочь Настю.

Ранее слухи о расставании звездной пары появлялись на фоне фильма "Текст". Лента вышла в конце прошлого года, из-за слишком откровенных сцен между героями Асмус и Ивана Янковского актриса получила немало критики в свой адрес.

Тем временем адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, заявил, что в настоящее время супруги готовят заявление в суд и уже собрали почти все необходимые документы. Отвечая на вопрос РЕН ТВ о причинах развода, он сообщил о возможной "несовместимости" актеров.

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