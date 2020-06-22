Число заражений COVID-19 в мире перевалило за 9 млн

Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса

Коронавирусом в мире с начала пандемии заразилось уже более 9 миллионов человек. По данным университета Джонса Хопкинса, скончались по меньшей мере 469 тысяч 122 человека. Выздоровели - 4 463 969 человек.

В России за сутки полностью выздоровели 4 тысячи 705 человек. Общее число тех, кого медики вылечили от COVID-19, приблизилось к 345 тысячам.

За сутки было ыявлено 7 тысяч 600 новых случаев заболевания в 83 регионах. Всего в стране зафиксировано порядка 592 тысяч подтвержденных диагнозов. Большинство пациентов - младше 65 лет, у трети нет никаких симптомов.

По данным Роспотребнадзора, сделано уже более 17 миллионов тестов на наличие вируса. За день специалисты провели 291 тысячу лабораторных исследований. Под постоянным наблюдением медиков остаются 312 тысяч россиян.

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