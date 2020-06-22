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Ключ шифрования для голосования по Конституции разделили на 5 частей

22:40
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Они будут храниться у хранителей

В Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию сегодня, в присутствии  журналистов, сформировали ключ для расшифровки голосов избирателей.

Речь идет о дистанционном голосовании в онлайн-формате. Сделать это можно будет с 25 по 30 июня в двух регионах - Москве и Нижегородской области. Ключ был разделен на пять частей. Каждая из них на флеш-носителях будет находиться у хранителей в специальных номерных сейф-пакетах до момента окончания голосования. Открыть пакет будет невозможно, не нарушив его целостности.  Вечером 1 июля хранители встретятся, соберут части ключа в один, загрузят его в электронную систему, и только тогда начнется расшифровка всех голосов. В Общественном штабе также рассказали о проведенной тестовой проверке системы электронного голосования.

"Было проведено масштабное тестирование, в котором поучаствовало несколько десятков тысяч человек. И в рамках этого тестирования были произведены различные технические проверки своими силами. Не только ожидание атак извне, но и соответственно проверка техническая, поскольку это тестовое голосование на устойчивость. И все проверки система прошла, запас прочности высокий", - заявил Александр Асафов, официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

"Напомню, что голосовать электронно можно будет только до вечера 30. Те люди, которые по каким-то причинам, не смогут проголосовать, они 1 смогут прийти на участки  - это новация такая . У нас ее не было на выборах в Мосгордуму. Они смогут все равно проголосовать, но уже бюллетенями и на своих участках", - рассказал Алексей  Венедиктов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы.

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