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Завершились переговоры России и США по стратегической стабильности

22:40
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Они длились 10 часов

В столице Австрии завершились российско-американские консультации по стратегической стабильности. Дискуссия проходила во дворце Нидеростеррайх в центре Вены и продолжалась 10 часов.

Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Американскую - Маршалл Биллингсли. Он занимает пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями. Переговоры проходили в закрытом для прессы режиме. Одной из главных тем стал вопрос о продлении "Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений" - СНВ-3. Перед встречей Москва позитивно оценила возобновление контактов по этому вопросу.

Последние консультации проходили 16 января здесь же, в Вене. Тогда американцы не смогли ответить, будут ли они продлевать договор. Администрация Дональда Трампа до сих пор не даёт чётких сигналов, но последовательно выводит США из основных Договоров по международной стабильности.

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