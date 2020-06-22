Завершились переговоры России и США по стратегической стабильности

Они длились 10 часов

В столице Австрии завершились российско-американские консультации по стратегической стабильности. Дискуссия проходила во дворце Нидеростеррайх в центре Вены и продолжалась 10 часов.

Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Американскую - Маршалл Биллингсли. Он занимает пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями. Переговоры проходили в закрытом для прессы режиме. Одной из главных тем стал вопрос о продлении "Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений" - СНВ-3. Перед встречей Москва позитивно оценила возобновление контактов по этому вопросу.

Последние консультации проходили 16 января здесь же, в Вене. Тогда американцы не смогли ответить, будут ли они продлевать договор. Администрация Дональда Трампа до сих пор не даёт чётких сигналов, но последовательно выводит США из основных Договоров по международной стабильности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"