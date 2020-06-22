"Плачем от смеха": Тарасов пытался через суд уменьшить алименты, но получилось наоборот

Футболист потерпел фиаско

Черемушкинский суд Москвы увеличил бывшему хавбеку "Локомотива" и сборной России Дмитрию Тарасову размер алиментов на содержание ребенка от первого брака.

Тарасов долгое время уклонялся от уплаты алиментов на свою дочь Ангелину, в результате накопил долг перед экс-супругой Оксаной Пономаренко в 15 миллионов рублей.

Спортсмену пришлось подать иск об уменьшении суммы алиментов с 350 тысяч рублей до 50 тысяч рублей в месяц, объяснив свою просьбу тем, что для него это неподъемные деньги. Однако суд удовлетворил требования адвокатов экс-жены Тарасова и взыскал с футболиста четверть от суммы всех доходов и дополнительно 104 тысячи рублей.

"Получается даже больше, чем он платил до этого. Сам же и виноват оказался. Очень смешная ситуация. Оксана очень довольна результатом, мы плачем от смеха", - заявил адвокат Сергей Жорин Sport24.

То есть, если Тарасов заработает 10 миллионов рублей, он должен отдать Оксане 2,5 миллиона плюс еще 104 тысячи рублей, объясняет телеканал "360".

Тарасов женился на Понамаренко в 2008 году, когда ему был 21 год. В 2009-м у них родилась дочь Ангелина, еще спустя три года Оксана и Дмитрий развелись. Затем четыре года (2012-2016) футболист был женат на певице Ольге Бузовой. Сейчас спортсмен живет с моделью Анастасией Костенко, которая подарила ему двух дочерей – Милану и Еву.

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