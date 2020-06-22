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Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников

22:30
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Здоровье верующих важнее всего

Саудовская Аравия из-за пандемии коронавируса отменила в 2020 году хадж к святым местам в Мекке и Медине.

Ограничение касается паломников из-за рубежа. Совершить хадж можно будет только местным мусульманам различных национальностей, пишет ТАСС.

В 2020 году хадж по лунному календарю выпадает на конец июля. Ежегодно в нем принимают участие более трех миллионов человек, более двух миллионов мусульман приезжают из-за границы.

Хадж – это пятый столп ислама, обязательное совершение паломничества в Мекку и Медину. За всю историю, хадж не состоялся порядка 40 раз. В период 1837–1858 годов его отменяли трижды из-за различных эпидемий чумы и холеры. То же самое было в 1865-м и 1883-м.

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