Макрон нашел доказательства "смерти мозга" НАТО

Французский лидер вспомнил о прошлогодних заявлениях

Инцидент между фрегатами Франции и Турции в Средиземном море у берегов Ливии доказывает смерть мозга НАТО.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с тунисским лидером Каисом Саидом. Глава Франции считает, что политика, проводимая Турцией, несовместима с линией Альянса.

"Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга" НАТО. Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует", - заявил Макрон (цитата по ТАСС).

Ранее турецкий корабль отказался выполнять распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, участвовавшего в операции НАТО Sea Guardian. В ответ турецкий фрегат взял на прицел французский корабль с помощью радарной системы ракетного наведения. В Париже эти действия расценили как агрессивные.

В ноябре прошлого года Макрон заявил, что НАТО переживает "смерть мозга", а Европа находится на краю пропасти. Этим своим высказыванием французский лидер наделал много шума в Европе, США и Североатлантическом Альянсе.

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