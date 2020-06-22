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Серебренников назвал нелепым обвинение в хищении 129 млн рублей

22:29
  • понедельник
  • 22 июня 2020

Ранее прокурор попросил назначить ему наказание в виде 6 лет колонии

Режиссер Кирилл Серебренников отвергает обвинение в хищении около 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа".

Серебренникова попросили приговорить к 6 годам колонии
Прокурор поспорил с судьей из-за дела Серебренникова

"Это нелепое обвинение я полностью отвергаю", - сказал Серебренников в понедельник в ходе прений сторон в Мещанском суде Москвы (цитата по ТАСС).

Режиссер заявил, что гордится проектом "Платформа", который стал местом смелых театральных постановок. В то же время режиссер выразил сожаление, что бухгалтерия проекта "была так ужасно организована".

Ранее прения открыл прокурор Михаил Резниченко. Он попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, а другим фигурантам дела - от 4 до 5 лет.

Приговор фигурантам дела "Седьмой студии" огласят 26 июня.

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