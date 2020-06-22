В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших за время пандемии в столице превысило 3643

В Москве за сутки скончались 26 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, всего за время пандемии в столице умерли 3643 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Ранее в понедельник стало известно, что число выздоровевших от коронавируса в столице приближается к 140 тысячам. За сутки число тех, кто вылечился от COVID-19, составило 1114. Это больше количества новых выявленных случаев - их 1068.

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