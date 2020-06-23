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России пообещали резкое снижение смертности от коронавируса

08:20
  • вторник
  • 23 июня 2020

Сильнее всего это будет заметно в столичном регионе

Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в России к концу следующего месяца сократится в 2-3 раза. Самое сильное снижение показателей будет наблюдаться в столичном регионе, утверждают эксперты.
В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом

"Москва был эпицентром, показатель зараженности на душу населения там был в несколько раз больше, чем в других регионах. Это одна из причин, почему в Москве будет самое значительное снижение смертности. Кроме того, свою роль сыграло и то, что в Москве относительно более строго соблюдаются меры социального дистанцирования", — заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Эксперт отметил, что в Москве и области пик эпидемии пройден. Большинство регионов России также достигли пика, вышли на плато, началось снижение заболеваемости и смертей. По подсчетам Тавадяна, к концу июля число летальных исходов в Москве и Московской области снизится в два-три раза. В большинстве субъектов России ежедневная смертность из-за COVID-19 сократится в 1,5-2 раза, передает РИА Новости.

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