ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат Асмус раскрыл подробности развода актрисы с Харламовым

08:31
  • вторник
  • 23 июня 2020

Повлияла "какая-то несовместимость"

Бракоразводный процесс Гарика Харламова и Кристины Асмус начался примерно полтора месяца назад. Заявление на расторжение брака пара пока не подала из-за самоизоляции и введенных в России ограничений в связи с коронавирусом. Об этом сообщил адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

По его словам, в настоящее время все необходимые документы собраны. Заявление о разводе уже готовится в суд. Оно будет подано в ближайшие дни. Кучерена подчеркнул, что Харламов и Асмус расстаются "спокойно и мирно" и намерены остаться в теплых отношениях. Говоря о причинах развода, адвокат предположил, что могла повлиять "какая-то несовместимость", сообщает РЕН.

В свою очередь, знакомые семьи Харламова и Асмус утверждают, что отношения комика и актрисы было не спасти. По словам одного из их друзей, решение пары разводе его не удивило.

"Я не думаю, что будут какие-либо публичные отчеты от них. Представители Кристины всеми силами пытаются оградить ее от интервью и общения с журналистами. Возможно, позже Кристина сможет что-то сказать о личной жизни, но сейчас — нет", - сказал он "Московскому комсомольцу".

О решении развестись Асмус и Хараламов одновременно сообщили на своих страницах в Instagram. По словам Кристины, это решение они приняли год назад, на него не повлияли ни фильм "Текст", ни кто-то на стороне, ни самоизоляция. Актриса отметила, что она с Гариком умели сохранить теплые отношения и будут вместе воспитывать свою шестилетнюю дочь Настю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Гарик Харламов и Кристина Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.