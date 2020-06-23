Эксперт объяснил стремление США сорвать продление СНВ-3

Американцы пекутся о своей выгоде

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Москва выступает за продление договора, тогда как Вашингтон требует привлечь к переговорам Пекин и, судя по всему, ищет предлог для выхода из соглашения.

Почему США ломают систему сдержек и противовесов, которая формировалась десятилетиями после Второй мировой войны? Зачем американцы пытаются затащить китайцев в переговорный процесс? Как в этой ситуации выглядит Россия? На эти и другие вопросы в эфире программы "События. 25-й час" ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

По его словам, американцы не собираются продлевать СНВ-3, а их участие в венских переговорах 22 июня - это "кургузый фиговый листок".

"Они для себя все решения уже приняли. Теперь задача – понаклеить ярлыков на всех остальных. Тут вдруг выяснилось, что мы 35 лет ничего не исполняем, что китайцы почему-то обязаны в этом участвовать, хотя изначально это была договоренность между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Американцы поняли, что глобальный порядок, который они в значительной степени создавали, стал им невыгоден. Поэтому они вместо того, чтобы играть в шахматы, просто пытаются смахнуть фигуры с доски, чтобы развязать себе руки. Мы выглядим, с одной стороны, очень благородно, а с другой - немножко старомодно. Потому что мы апеллируем к каким-то нормам, правилам, призываем к здравому смыслу, чувству вкуса. И выглядим единственными, кто все еще играет по правилам", - заявил Руслан Пухов.

Эксперт выразил мнение, что России предстоит жить в мире, где идет война всех против всех, где нет никаких договоренностей, где царит жесткая конкуренция, причем не в военной, а в гражданской сфере.

"Во времена Холодной войны основные прорывы происходили в военной сфере. Потом технологии перетекали в гражданскую промышленность. Интернет, например, был придуман для военных. Сейчас целый ряд вещей разрабатывается для гражданского рынка", - отметил Пухов.

Россия будет обречена на отставание, если оборонные предприятия не нарастят производство гражданских технологий, считает эксперт. "Сейчас у нас некий момент истины", - сказал глава Центра анализа стратегий и технологий.

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