Аномальная жара надвигается на Россию

Воздух прогреется до 31 градуса

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с пятницы, 26 июня, в Москве и других регионах европейской части России установится жаркая погода.

"Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон - 25-30 градусов. И так до конца недели", - сказал Вильфанд ТАСС, подчеркнув, что это касается западной половины европейской территории страны.

Местами температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла. Это на 4-5 градусов выше нормы.

Во вторник, 23 июня, в Москве ожидается 17-19 градусов выше ноля, в среду и четверг - 23-25 градусов. В пятницу столбики термометров покажут 25-30 градусов, а в выходные - 26-31 градус тепла.

Отметим, что такая жара может плохо сказаться на здоровье людей, особенно пожилых. Врачи рекомендуют не выходить из дома в полуденные часы, а на улице по возможности находиться в тени.

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