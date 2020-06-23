Роскачество обнаружило хлор в курином филе

Только 6 из 15 торговых марок прошли испытание

Роскачество решило проверить, насколько обоснованы страхи россиян по поводу обработки хлоросодержащими препаратами куриного мяса. Такие средства используют для устранения неприятных запахов, а также когда хотят продать начавший портиться товар. Выяснилось, что сомнения потребителей имеют под собой почву.

Эксперты Роскачества проверили куриное филе 15 торговых марок в ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку. Исследовали на содержание антибиотиков и гормонов роста, влагоудерживающих компонентов, микробиологическую безопасность и пищевую ценность.

"Побочный продукт хлорирования - хлороформ - не выявлен в шести из 15 товаров. Речь идет о филе торговых марок: "Ярославский бройлер", "Благояр", Alfoor, "Приосколье", "Моссельпром", "Рококо". В остальных товарах обнаружен хлороформ в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде", - отмечается в сообщении ведомства.

Эксперты в то же время поясняют, что содержание хлора не превышает допустимых норм. Лаборатория перепроверила результаты. Специалисты пришли к выводу, что хлороформ попал в образцы филе из-за охлаждения питьевой водой с хлорсодержащими веществами. Выявленные концентрации вещества говорят, скорее, о недоочистке водопроводной воды на предприятиях.

Специалисты Роскачества подчеркивают: ни в одном образце не найдено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. Маркировка товаров также не вызвала нареканий у экспертов.

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