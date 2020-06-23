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Стало известно, почему Трампа боятся оставлять наедине с Путиным

09:08
  • вторник
  • 23 июня 2020

Российский лидер уверен в себе

Дональда Трампа нельзя оставлять наедине с Владимиром Путиным, поскольку российский президент уверенно отстаивает интересы Москвы в сфере национальной безопасности. Об этом говорится в книге бывшего советника президента США Джона Болтона – "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома".

Болтон признался, что Владимир Путин его поразил своими спокойствием и уверенностью, "о каких бы внутренних экономических и политических вопросах в России ни шла речь". Впервые советник Трампа увидел российского лидера в преддверии саммита Россия – США в Хельсинки.

"Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом", – признался Болтон.

Отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину автор книги назвал загадкой. Президент США никогда не давал оценку своему российскому коллеге в присутствии Болтона. Он предположил, что услышанное ему бы не понравилось.

Болтон рассказал, что Дональд Трамп мог бы вести более жесткую политику в отношении Москвы, но не стал этого делать. В частности, президент США не хотел признавать вмешательство России в американские дела, поскольку это могло бы навести людей на мысли о его сговоре с российскими властями.

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