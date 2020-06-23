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Число жертв коронавируса в мире за сутки увеличилось почти на 4 тысячи

09:22
  • вторник
  • 23 июня 2020

Количество выявленных случаев COVID-19 превысило 9 миллионов

Число жертв коронавируса в мире за сутки возросло на 3840 человек, доведя общий печальный итог до цифры 472171. Такие данные обнародовал к 8:30 утра по московскому времени американский университет Хопкинса.
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Количество выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии, по данным исследователей из США, составило 9098643. За сутки этот показатель вырос на 146215 человек (днем ранее рост был больше - 181799). Из выявленных 9 миллионов пациентов более 4,5 миллиона излечились.

На первом месте по числу инфицированных идут все так же Соединенные Штаты – там выявлено 2312302 случая COVID-19, более 120 тысяч человек скончались. В Бразилии, которая на втором месте по распространению коронавируса, заболевших существенно меньше – 1106000 человек.

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