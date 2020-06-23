ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 2500 пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Москве

09:44
  • вторник
  • 23 июня 2020

Тем, кто моложе 55 лет, рекомендуют идти в доноры

Более 2,5 тысячи пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выписаны за минувшие сутки из московских клиник. Общее число вылечившихся в столице приблизилось к 140 тысячам, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Число жертв коронавируса в мире за сутки увеличилось почти на 4 тысячи

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248", - сказала вице-мэр журналистам.

Некоторым пациентам придется некоторое время оставаться под наблюдением, им перед выпиской дают соответствующие рекомендации. Победившим болезнь москвичам предлагают стать донорами плазмы. Среди требований к донору – возраст от 18 до 55 лет, а также отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Ракова напомнила, что можно также стать волонтером – и помогать тем, кто проходит лечение от COVID-19 дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.