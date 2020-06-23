Более 2500 пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Москве

Тем, кто моложе 55 лет, рекомендуют идти в доноры

Более 2,5 тысячи пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выписаны за минувшие сутки из московских клиник. Общее число вылечившихся в столице приблизилось к 140 тысячам, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248", - сказала вице-мэр журналистам.

Некоторым пациентам придется некоторое время оставаться под наблюдением, им перед выпиской дают соответствующие рекомендации. Победившим болезнь москвичам предлагают стать донорами плазмы. Среди требований к донору – возраст от 18 до 55 лет, а также отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Ракова напомнила, что можно также стать волонтером – и помогать тем, кто проходит лечение от COVID-19 дома.

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