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Москва перешла к новому этапу снятия коронавирусных ограничений

11:37
  • вторник
  • 23 июня 2020

Заработали фитнес-центры, бассейны и кафе

Открытие фитнес-центров, бассейнов и кафе: в Москве начался третий этап снятия ограничений, связанных с пандемией. Перейти к нему позволила благоприятная эпидемиологическая обстановка - заболеваемость идет на убыль, всего за месяц суточный прирост инфицированных сократился в 4 раза. Дети сегодня впервые за долгое время вновь пошли в детские сады, а по Москве-реке снова курсируют речные трамвайчики.

Водный караван растянулся на несколько километров. И как представить летнюю Москву без такого развлечения – речные трамвайчики, теплоходы, стоявшие все это время на изоляции, снова идут по водной глади. Москва открывает сезон навигации.

В поиске новых форм работы музеи и библиотеки. Посетители ждали новые выставки. Ведь всё это время экскурсии были только в режиме онлайн. Теперь здесь перестраивают маршруты с соблюдением дистанции 1,5-2 метра.

Сигнальные ленты на полу фитнес-центра теперь обязательны. Тренажеры работают через один – это тоже поможет соблюдать безопасное расстояние. Спортивные снаряды обрабатывать будут после каждого посетителя. Фитнес выходит на войну с вирусом и лишними килограммами, которые москвичи успели набрать за время самоизоляции. Заработали физкультурные комплексы, бассейны и катки. И многое, что, казалось, разучились делать за 3 месяца, тут же вспоминается.

Пируэты выполняют и официанты – летние веранды забиты под завязку. Сегодня их удастся разгрузить, открываются крытые ресторанчики. Правда, меры безопасности здесь строже: бесконтактное меню, дезинфекция и одноразовая посуда.

Но к привычной жизни столица вернётся ещё не скоро. Мэр Москвы в своем блоге рассказал, что некоторые ограничения пока все же остаются. И снимать их тоже будут поэтапно. 

"На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим. Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией", - написал Сергей Собянин.

А вот глазами детей этот мир выглядит совершенно по-другому. Моют тщательно руки, и по несколько раз в день.

"Разработан электронный механизм, по которому  автоматически  медицинские  учреждения предоставляют в детские сады  информацию  о тех детях, которые должны находиться на карантине, чтобы исключить их приход в детский сад. Как  только  заканчивается карантин,  со  справкой  из  медицинского учреждения, они возвращаются в детский  сад", - сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Больше времени на улице - меньше в помещении будут проводить дети. Тем более, что приятным бонусом сегодня стало открытие уличных игровых и спортивных площадок. Значит, лето состоится.

Елена Макарова, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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