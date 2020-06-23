ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попытку свалить памятник экс-президенту США сняли на видео

11:48
  • вторник
  • 23 июня 2020

Попытка не удалась

В США массовые акции протеста вновь переросли в ожесточенные беспорядки. В районы Сиэтла, которые дебоширы объявили автономной зоной, пришлось вернуть полицию - вандалы принялись громить магазины и устраивать массовые драки. Напряженно было и в Вашингтоне. Прямо у Капитолия хулиганы попытались снести статую седьмому президенту страны.

Статуя президента Джексона, установленная напротив Белого дома, оказалась гораздо крепче, чем те, с которыми протестующим приходилось иметь дело до сих пор. Толпа на Лафайет-сквер начала собираться с утра. Лёгкое ограждение вокруг монумента – не помеха, и вот самые активные борцы за права цветных уже на верху монумента.

Но седьмому президенту США, генералу и герою войны с Англией приходилось выдерживать и не такое. Ненависть митингующих тоже понятна – именно Эндрю Джексон провёл масштабнейшую депортацию индейцев, при нём завершили свой путь пять великих племён и появилась печально известная Дорога слёз. Отомстить президенту решили уже афроамериканцы спустя почти двести лет.

Статуя уже начинает шататься, когда митингующим неспешно приближается полиция. В качестве щитов – велосипеды. Ими стражи порядка постепенно оттесняют толпу. Кто-то из собравшихся отходит, включая камеры на мобильных телефонах. Самые дерзкие пытаются напасть на правоохранителей сзади. Но вместо дубинок людей атакуют слезоточивым газом. Зачинщиков нейтрализуют под истошные крики их соратников – среди полиции люди одного с ними цвета кожи.

В небе барражируют вертолёты. Наступает вечер. Попытка снести монумент провалилась. Но толпа не расходится. Кто-то перемещается через дорогу, чтобы раскрасить понятными только для своих аббревиатурами стены находящейся там церкви. В твиттере появляется реакция Дональда Трампа.

"Много людей были задержаны в округе Колумбия за возмутительный вандализм в отношении великолепной статуи Эндрю Джексону на Лафайет-сквер, а также за повреждение находящейся через дорогу церкви святого Иоанна. Десять лет тюрьмы по закону о сохранении памятников. Остерегайтесь!" – предупредил президент США.

Тем временем новость об атаке на другой памятник Джексону приходит уже из флоридского Джэксонвилла – там его облили красной краской. Пожалуй, самым сложным для борцов за права цветных будет сражение с 20-долларовой купюрой – портрет ненавистного им седьмого президента расположен и там. А 45-й президент Трамп тему беспорядков под окнами своей резиденции больше не поднимает. В интервью говорит о коронавирусе: что уже распорядился проводить меньше тестов. Они слишком портят статистику.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Статуя президента Джексона, напротив Белого дома
Статуя президента Джексона, напротив Белого дома
Статуя президента Джексона, напротив Белого дома
Статуя президента Джексона, напротив Белого дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.