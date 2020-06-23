Попытку свалить памятник экс-президенту США сняли на видео

Попытка не удалась

В США массовые акции протеста вновь переросли в ожесточенные беспорядки. В районы Сиэтла, которые дебоширы объявили автономной зоной, пришлось вернуть полицию - вандалы принялись громить магазины и устраивать массовые драки. Напряженно было и в Вашингтоне. Прямо у Капитолия хулиганы попытались снести статую седьмому президенту страны.

Статуя президента Джексона, установленная напротив Белого дома, оказалась гораздо крепче, чем те, с которыми протестующим приходилось иметь дело до сих пор. Толпа на Лафайет-сквер начала собираться с утра. Лёгкое ограждение вокруг монумента – не помеха, и вот самые активные борцы за права цветных уже на верху монумента.

Но седьмому президенту США, генералу и герою войны с Англией приходилось выдерживать и не такое. Ненависть митингующих тоже понятна – именно Эндрю Джексон провёл масштабнейшую депортацию индейцев, при нём завершили свой путь пять великих племён и появилась печально известная Дорога слёз. Отомстить президенту решили уже афроамериканцы спустя почти двести лет.

Статуя уже начинает шататься, когда митингующим неспешно приближается полиция. В качестве щитов – велосипеды. Ими стражи порядка постепенно оттесняют толпу. Кто-то из собравшихся отходит, включая камеры на мобильных телефонах. Самые дерзкие пытаются напасть на правоохранителей сзади. Но вместо дубинок людей атакуют слезоточивым газом. Зачинщиков нейтрализуют под истошные крики их соратников – среди полиции люди одного с ними цвета кожи.

В небе барражируют вертолёты. Наступает вечер. Попытка снести монумент провалилась. Но толпа не расходится. Кто-то перемещается через дорогу, чтобы раскрасить понятными только для своих аббревиатурами стены находящейся там церкви. В твиттере появляется реакция Дональда Трампа.

"Много людей были задержаны в округе Колумбия за возмутительный вандализм в отношении великолепной статуи Эндрю Джексону на Лафайет-сквер, а также за повреждение находящейся через дорогу церкви святого Иоанна. Десять лет тюрьмы по закону о сохранении памятников. Остерегайтесь!" – предупредил президент США.

Тем временем новость об атаке на другой памятник Джексону приходит уже из флоридского Джэксонвилла – там его облили красной краской. Пожалуй, самым сложным для борцов за права цветных будет сражение с 20-долларовой купюрой – портрет ненавистного им седьмого президента расположен и там. А 45-й президент Трамп тему беспорядков под окнами своей резиденции больше не поднимает. В интервью говорит о коронавирусе: что уже распорядился проводить меньше тестов. Они слишком портят статистику.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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